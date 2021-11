Albuquerque restaurant inspections for Nov. 29, 2021

These are summaries of Albuquerque Environmental Health restaurant inspections.

For more information, or to view a searchable database of city restaurant inspections, visit www.cabq.gov/environmentalhealth/food-safety/restaurant-inspection-results.

INSPECTION KEY

GREEN: No violations, or minor violations corrected on-site.

YELLOW: Some violations that may or may not have been corrected on-site; some corrective action required, but no required downgrade or closure.

RED: Major violations that presented an imminent hazard and required an immediate downgrade or closure.

DOWNGRADE: The restaurant has not yet been required to immediately close, but the public should only eat there at their own risk.

CLOSURE: Immediate closure. A corrective action plan with a mandatory compliance timeline, and a reopening inspection will be required.

GREEN

Nibbles Exotic, 7112 Menaul NE (Nov. 19)

Denovo Market, 101 98th NW (Nov. 19)

Roxy’s Cake Studio, 1751 Bellamah NW (Nov. 19)

Vara Winery and Distillery, 315 Alameda NE (Nov. 18) – bar, mobile food unit, food processor

Gyros on Wheels, 106 Cornell SE (Nov. 18)

Altura Preparatory School, 8650 Alameda NE (Nov. 18)

Century Rio 24, 4901 Pan American NE (Nov. 19) – self service and prepackaged, Pizza Hut

Sandia View Uptown, 8211 Cutler NE (Nov. 19)

Chili’s Grill & Bar, 8100 Wyoming NE (Nov. 19)

Smith’s Food and Drug, 3701 Constitution NE (Nov. 19) – bakery, grocery, deli, meat/seafood

I AM Nutrition & Fitness, 2209 Central NW (Nov. 19)

El Patron, 8100 Wyoming NE (Nov. 19)

Sushi Avenue at Smith’s, 3701 Constitution NE (Nov. 19)

Carl’s Jr., 5511 Alameda NE (Nov. 18)

Helen’s Bakery, 1014 San Pedro NE (Nov. 18)

Paleteria El Tropico, 9601 Sage SW (Nov. 18)

Brickyard Pizza, 2216 Central SE (Nov. 18)

Rumor Pizza, 724 Mountain NW (Nov. 18)

Burger King, 5970 Alameda NE (Nov. 18)

Fogo de Chão, 6600 Menaul NE (Nov. 18)

American San Pablo, 1509 San Pablo NE (Nov. 18)

Towneplace Suites Albuquerque Old Town, 2510 12th NW (Nov. 18)

El Patron, 10551 Montgomery NE (Nov. 18)

Golden Pride, 1830 Lomas NE (Nov. 18)

Buffalo Wild Wings, 10015 Coors NW (Nov. 17)

Sonesta ES Suites Albuquerque, 3300 Prospect NE (Nov. 17)

Klines Korner, 8011 Central NE (Nov. 17) – mobile food unit

Alice’s Candy, 10000 Coors Bypass NW (Nov. 17)

Rocket Kitchen, 7900 San Pedro NE (Nov. 17)

Le Bistro Vietnamese Restaurant, 1313 San Pedro NE (Nov. 17)

China Luck Restaurant, 7900 San Pedro NE (Nov. 17)

Tomato Cafe, 7900 San Pedro NE (Nov. 17)

Encino East Meal Site, 412 Alvarado SE (Nov. 17)

Stone Face Package, 8201 San Pedro NE (Nov. 17)

Squeezed Juice Bars, 7900 San Pedro NE (Nov. 17)

Red & Green, 1909 Bellamah NW (Nov. 17)

Thomas Bell Meal Site, 3001 University SE (Nov. 17)

Chili’s Grill & Bar, 10021 Coors NW (Nov. 17)

Stone Face Tavern, 8201 San Pedro NE (Nov. 17)

El Forasteros, 2501 4th NW (Nov. 17)

Federico’s Mexican Food, 2202 Central SW (Nov. 17)

Annie’s Soup Kitchen, 3107 Eubank NE (Nov. 17)

Herman Sanchez Child Development Center, 1830 William SE (Nov. 17)

Nutrition Club, 649 Old Coors SW (Nov. 16)

The Jerky Shop, 6600 Menaul NE (Nov. 16)

Caja de Juguetes Child Development Center, 5801 Central NW (Nov. 16)

Quick Track, 1720 Central SE (Nov. 16)

Ancora Transition Services, 148 Quincy NE (Nov. 16)

Filiberto’s Mexican Food, 5555 Zuni SE (Nov. 16)

Michelle’s Italian and Pizzeria, 3107 Eubank NE (Nov. 16)

Panadería Guatemalteca Eterna Primavera, 303 San Pedro NE (Nov. 16)

1st Class Learning Center, 5111 Homestead NW (Nov. 16)

Rising Star Chinese Eatery, 7001 San Antonio NE (Nov. 16)

Red Robin Gourmet Burgers and Brews, 10009 Coors NW (Nov. 16)

Taco Shel, 7001 San Antonio NE (Nov. 16)

Drury Inn & Suites Albuquerque, 4310 The 25 Way NE (Nov. 16)

Firehouse Subs, 4411 San Mateo NE (Nov. 16)

Sweet Art Cake Decorating Supplies, 3296 Coors NW (Nov. 16)

Jinja Bar & Bistro, 5400 Sevilla NW (Nov. 16)

Robert F. Kennedy Charter School, 4300 Blake SW (Nov. 16)

Walgreens, 5001 Montgomery NE (Nov. 15)

Chick-fil-A, 5009 Montgomery NE (Nov. 15)

Burger 21, 2100 Louisiana NE (Nov. 15)

La Quinta Inn, 2116 Yale SE (Nov. 15)

Chevron, 2137 Carlisle NE (Nov. 15)

Paleteria La Reyna Michoacana, 3250 Coors NW (Nov. 15)

Gas Plus Mini Mart, 2124 San Mateo NE (Nov. 15)

The Hype ABQ, 4501 4th NW (Nov. 15)

AFC Sushi at Albertsons, 4950 Montgomery NE (Nov. 15)

Quick Track, 1801 San Pedro NE (Nov. 15)