Albuquerque restaurant inspections for Jan. 24, 2022

INSPECTION KEY

GREEN: No violations, or minor violations corrected on-site.

YELLOW: Some violations that may or may not have been corrected on-site; some corrective action required, but no required downgrade or closure.

RED: Major violations that presented an imminent hazard and required an immediate downgrade or closure.

DOWNGRADE: The restaurant has not yet been required to immediately close, but the public should only eat there at their own risk.

CLOSURE: Immediate closure. A corrective action plan with a mandatory compliance timeline, and a reopening inspection will be required.

GREEN

Fuji Japan, 10000 Coors Bypass NW (Jan. 7)

Upscale Burgers & Shakes, 10000 Coors Bypass NW (Jan. 7)

Circle K, 900 Eubank NE (Jan. 7)

Spring Rollin, 10131 Coors NW (Jan. 7)

Cottonwood Stadium 16, 10000 Coors Bypass NW (Jan. 7)

Dollar Tree, 6300 San Mateo NE (Jan. 7)

Wendy’s, 6204 San Mateo NE (Jan. 7)

Schlotzsky’s, 6001 San Mateo NE (Jan. 6)

Satellite Coffee, 1642 Alameda NW (Jan. 6)

Hanmi, 2120 Juan Tabo NE (Jan. 6)

Amy’s Donuts, 6001 San Mateo NE (Jan. 6)

Chipotle Mexican Grill, 3400 NM 528 NW (Jan. 6)

Bear Canyon Estates, 4440 Morris NE (Jan. 6)

Senior Star at Las Colinas Village, 500 Paisano NE (Jan. 6)

Delicias Cafe, 6001 San Mateo NE (Jan. 6)

Five Guys, 3400 NM 528 NW (Jan. 6)

Juiced Cold Pressed, 1720 Juan Tabo NE (Jan. 6)

Village at Alameda, 8810 Horizon NE (Jan. 6)

Angels Care Assisted Living, 11108 Bellamah NE (Jan. 5)

Desert Sky Cafe, 6320 Zuni SE (Jan. 5)

New Mexico Fire House Jerky, 405 Montaño NW (Jan. 5)

Donuts, Bagels & More, 475 Coors NW (Jan. 5)

Bob’s Burger, 6101 San Mateo NE (Jan. 5)

Marielena’s Bakery, 640 Coors NW (Jan. 5)

Play to Learn, 10820 Menaul NE (Jan. 5)

Arby’s, 6110 San Mateo NE (Jan. 5)

Mike’s Jerky, 10900 Menaul NE (Jan. 5)

Tako Ten, 12501 Candelaria NE (Jan. 5)

Juice It Up, 6300 San Mateo NE (Jan. 5)

Julian’s Burgers N More, 5500 Central SW (Jan. 5)

Wienerschnitzel, 6300 San Mateo NE (Jan. 5)Burger King, 6060 San Mateo NE (Jan. 4)

Sonic Drive-In, 5000 San Mateo NE (Jan. 4)

Burger King, 1990 Ladera NW (Jan. 4)

Starbucks, 1720 Unser NW (Jan. 4)

Circle K, 7940 Ladera NW (Jan. 4)

The Cake Boutique, 3250 Coors NW (Jan. 4)

Eat First Chinese Restaurant, 3250 Coors NW (Jan. 4)

Jersey Mike’s Subs, 6060 San Mateo NE (Jan. 4)

Tacos Mexico, 7850 Zuni SE (Jan. 4) – mobile food unit

Four Hills IV LLC, 13450 Wenonah SE (Jan. 4)

Carl’s Jr., 3811 Ellison NW (Jan. 3)

Manzano Mesa Multigenerational Center, 501 Elizabeth SE (Jan. 3)

Jack in the Box, 3501 NM 528 NW (Jan. 3)

Panera Bread, 3550 NM 528 NW (Jan. 3)

Willow Wood Assisted Living, 1008 Chiricahua SE (Jan. 3)

Joyas del Futuro, 128 Jackson NE (Jan. 3)

Chick-fil-A, 3801 Ellison NW (Jan. 3)

Singing Arrow Manor, 12904 Piru SE (Jan. 3)

YELLOW

None listed

RED

None listed