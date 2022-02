Albuquerque restaurant inspections for Feb. 7, 2022

INSPECTION KEY

GREEN: No violations, or minor violations corrected on-site.

YELLOW: Some violations that may or may not have been corrected on-site; some corrective action required, but no required downgrade or closure.

RED: Major violations that presented an imminent hazard and required an immediate downgrade or closure.

DOWNGRADE: The restaurant has not yet been required to immediately close, but the public should only eat there at their own risk.

CLOSURE: Immediate closure. A corrective action plan with a mandatory compliance timeline, and a reopening inspection will be required.

GREEN

Blue Door Patisserie, 900 Park SW (Jan. 21)

Pho Linh Vietnamese Cuisine, 9100 Central SE (Jan. 21)

La Vida Llena, 10501 Lagrima de Oro NE (Jan. 21)

Michaels, 3701 Ellison NW (Jan. 21) – pre-packaged

The Home Depot, 10200 Coors NW (Jan. 21) – pre-packaged

Holiday Inn Express, 1921 Yale SE (Jan. 21)

Sandia Companies Inc., 9621 Coors NW (Jan. 21)

Lowe’s Home Center, 3500 NM 528 NW (Jan. 21) – pre-packaged

Carniceria Chihuahua, 7850 Zuni SE (Jan. 21)

Quarters Vending, 10000 Coors NW (Jan. 20)

Mediterranean & European Grocery, 5555 Montgomery NE (Jan. 20)

Dollar General, 101 86th SW (Jan. 20)

Domino’s Pizza, 2505 San Mateo NE (Jan. 20)

Teriyaki Chicken Bowl, 4700 Menaul NE (Jan. 20)

Tacos Y Burritos Esmeralda, 7850 Zuni SE (Jan. 20) – mobile food unit

Whole Hog Cafe, 9880 Montgomery NE (Jan. 20)

Little Caesars Pizza, 6125 Montgomery NE (Jan. 20)

Circle K, 141 98th NW (Jan. 20)

Starbucks, 2451 San Mateo NE (Jan. 20)

Speedway, 2401 San Mateo NE (Jan. 20)

DK, 8600 Central SW (Jan. 20)

Keva Juice, 2451 San Mateo NE (Jan. 20)

Burrito Baby, 7400 Montgomery NE (Jan. 19)

Al Alwan Cafe, 5017 Menaul NE (Jan. 19)

Comfort Inn, 1801 Yale SE (Jan. 19)

Los Primos Mexican Grill, 4711 Menaul NE (Jan. 19)

Wendy’s, 1902 Lomas NW (Jan. 19)

Wendy’s, 4800 Menaul NE (Jan. 19)

Schlotzsky’s, 4717 Menaul NE (Jan. 19)

Vinaigrette, 1828 Central SW (Jan. 19)

Garcia’s Kitchen, 2924 San Mateo NE (Jan. 18)

Richard’s Mexican Restaurant, 3301 Menaul NE (Jan. 18)

Immanuel Lutheran Church, 300 Gold SE (Jan. 18)

Staybridge Suites Albuquerque North, 5817 Signal NE (Jan. 18)

Alamosa Child Development Center, 6900 Gonzales SW (Jan. 18)

Wings Gone Wild, 101 98th NW (Jan. 18)

Nueva Vista, 11100 Lagrima de Oro NE (Jan. 18)

Beets Juice and Salad Bar, 3821 Menaul NE (Jan. 18)

Mayberry Senior Services, 5528 Eubank NE (Jan. 18)

Comfort Suites, 5811 Signal NE (Jan. 18)

NM Early Learning Academy, 5528 Eubank NE (Jan. 18)

Taco H, 513 San Mateo NE (Jan. 18)

Dustoy Dogos, 7850 Zuni SE (Jan. 18) – mobile food unit

Yellow

None listed

Red

None listed