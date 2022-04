Legal Notices-Non-government

Notice is hereby given that pursuant to the New Mexico Self Storage Lien Act, (48-11-1 to 48-11-9 NMSA 1978) the contents of the following units will be sold at auction at 301 Wyoming SE, Albuquerque, NM on April 25th, 2022 @ 10:00am to the highest bidder to satisfy a lien claimed by A-Airbase Self Storage for delinquent rental and related charges.

A-Airbase may withdraw any of the items or units from the sale at any time prior to the auction.

1.Unit #5 Bobbie McDonald $470.00 / Household misc.

2.Unit #25 Enrique Mendoza $1,310.00 / Household misc.

3.Unit #38 Helen Baker $1,386.00 / Household

4.Unit #64 Kunu Buffalo $650.00/ misc.

5.Unit #89 Yvonne Sedillo $605.00 / Household misc.

6.Unit #96 Cecillia Angel $518.00 / misc.

7.Unit #113 Frank Sweet $310.00 / misc.

8.Unit #121 Enrique Mendoza $1,167.00 / misc.

9.Unit #133 Charles Logan $295.00 / misc.

10.Unit #150 Francheska Ramos $254.00 / Household misc.

11.Unit #167 Tracy Bland $668.00 / Household

12.Unit #184 Helen Baker $634.00 / Household misc.

13.Unit #196 Carlos Chavez $710.00 / Household misc.

14.Unit #220 Joe Acosta $505.00 / Household misc.

15.Unit #222 Abel Romero $787.00 / Household misc.

16.Unit #225 Abel Romero $814.00 / Household misc.

17.Unit #230 Dorothy Ramsom $917.00 / Household misc.

18.Unit #235 Julie Thorton $402.00 / Household

19.Unit #236 Brent Cauley $405.00 / Household misc.

20.Unit #238 Charley Logan $2435.00 Household misc.

21.Unit #252 Abel Romero $814.00 / Household misc.

22.Unit #260 Tyyarri Lynch $584.00 / Household misc.

23.Unit 290 Chenoa Waterman $818.00 Household misc.

24.Unit 292 Chenoa Waterman $818.00 Household misc.

25.Unit 296 Virginia Ford $665.00 Household misc.

26.Unit 317 Jenny Martinez $370.00 Household misc.

Journal: April 16, 23, 2022