Legal Notices-Non-government

Notice of Public Sale
NOTICE IS HERBY GIVEN PERSUANT TO THE NEW MEXICO SELF STORAGE
LIEN ACT THAT THE FOLLOWING UNITS WILL BE SOLD OR OTHERWISE
DISPOSED OF IN ORDER TO SATISFY LIEN CLAIMED FOR DELIQUENT RENT AND OTHER RELATED CHARGES. SALE OR DISPOSITION WILL BE FINAL ON MAY 11, 2022 @ 12:00 PM
PROPERTY ADDRESS: AMERICAN SELF STORAGE, 720 CANDELARIA RD NE, ALBUQUERQUE, NM 87107
***THIS SALE WILL BE CONDUCTED AS AN ONLINE AUCTION FROM
APRIL24, 2022 @ 6:00AM TO MAY 11, 2022 @ 12:00PM
***ONLINE AUCTION WEBSITE: STORAGEAUCTIONS.COM
THE UNITS INCLUDED IN THIS AUCTION ARE:
TRAVIS TRIBBEY
1501 INDIAN SCHOOL RD
ALBUQUERQUE, NM 8102
B003
TOOLS, MISC FURNITURE & HOUSEHOLD ITEMS
ANAELI ALCON
8805 RUSHING BROOK AVE SW
ALBUQUERQUE, NM 87121
B035
BOXES, MISC HOUSEHOLD ITEMS
DAVID BACA
1575 ELDORADO LOOP
BOSQUE FARMS, NM 87068
D066
TOOLS, MISC BUSINESS SUPPLIES
DANIEL SERRANO
3305 RONDA DE LACAUSAS NW
ALBUQUERQUE, NM 87120
E41
BOXES, TOTES, SPORTING EQUIPMENT, BENCHES
AMERICAN SELF STORAGE RESERVES THE RIGHT TO WITHDRAW ANY OF THE ABOVE UNITS PRIOR TO THE SALE WITHOUT PRIOR NOTICE. AMERICAN SELF STORAGE RESERVES THE RIGHT TO REFUSE ANY BID OR TO CANCEL THE SALE WITHOUT NOTICE.
Journal: April 24, May 1, 2022