Legal Notices-Non-government

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE FOLLOWING PROPERTY SHALL BE SOLD ONLINE AT STORAGEAUCOTIONS.COM AT 4:00 PM ON MAY 12TH 2022. BELONGINGS LOCATED AT ISLETA SELF STORAGE: 3234 ISLETA BLVD SW, ALBUQUERQUE, NM, 87105. IN ACCORDANCE WITH THE NEW MEXICO SELF STORAGE ACT:
UNIT: B-34
NAME: DAKOTA MILLER
ADDRESS: 640 GROVE ST SE APT C; ALBUQUERQUE, NM, 87108
CONTENTS:MATTRESS, DRESSER, TOOLS, BED FRAMES, BOX SPRING, NIGHT STAND, HEAD BOARD, MISCELLANEOUS BOXES,
UNIT A-9
NAME: MARTIN GONZALES
ADDRESS: 2309 PIPE SPRING ST SW; ALBUQUERQUE, NM, 87121
CONTENTS: MISCELLANEOUS BOXES, CDS, BASEBALL BATS, WALKER, WHEEL CHAIR.
UNIT: G-40
NAME: JAQUELINE B JARMILLO
ADDRESS: 170 AL VARADO DRIVE NE; ALBUQUERQUE, NM, 87110
CONTENTS:MISCELLANEOUS BOXES AND TOTES, LAMP, CLOTHES, BLANKETS, RECORD PLAYER, MOTORCYCLE, CO2 TANKS,PROPANE TANKS.
Journal: April 27, May 4, 2022