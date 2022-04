Legal Notices-Non-government

NOTICE OF SALE

On June 8, 2022, at 2:00pm the undersigned will clear title to lien holder on the following vehicles. Said vehicles are

abandoned and unclaimed with towing and storage charges as listed below:

2010 Dodge Charger

2B3CA3CV1AH166089

$1,319.92 Inv 731558

2015 Kia Forte

KNAFK4A64F5304679

$1,319.92 Inv 731559

1995 Jeep Grand Cherokee

1J4GZ58S8SC646857

$1,245.41 Inv 735198

2003 Buick Park Avenue

1G4CU541X34179030

$1,398.27 Inv 736449

2014 Honda Civic

2HGFB2F99EH530932

$1,255.57 Inv 736454

2013 Honda Civic

19XFB2F97DE010446

$1,325.73 Inv 736517

2007 Ford Taurus

1FAFP53U97A139183

$1,357.66 Inv 736532

2001 Acura TL

19UUA56641A004606

$1,309.28 Inv 736679

2008 Pontiac G6

1G2ZF57BX84152239

$1,500.86 Inv 736680

2015 Hyundai Sonata

5NPE24AF1FH030596

$1,292.82 Inv 736790

2004 Saturn ION

1G8AJ52F14Z185428

$1,267.19 Inv 736791

2005 Lexus RX 330

JTJHA31U650076927

$1,314.60 Inv 736795

2007 Pontiac G6

1G2ZG58NX74167943

$1,212.00 Inv 736814

2003 Honda CR-V

JHLRD78863C009936

$1,351.85 Inv 736817

1991 Honda Civic

1HGED3552ML053563

$1,203.33 Inv 736818

2003 Toyota Rav4

JTEGH20V630102014

$1,223.64 Inv 736837

2006 Chevrolet Impala

2G1WT55K469389113

$1,191.71 Inv 736838

2001 Pontiac Grand Am

1G2NF52E71M611507

$1,267.19 Inv 736855

2017 Nissan Versa

3N1CN7AP6HL885146

$1,363.48 Inv 736856

2015 Chevrolet Malibu

1G11C5SLXFF106468

$1,241.07 Inv 736901

2015 Dodge Journey

3C4PDCAB1FT737143

$1,209.14 Inv 736908

2000 Honda Accord

JHMCG6693YC019586

$1,207.67 Inv 736909

2001 Mercedes-Benz

E-Class

WDBJF70J71B357166

$1,180.07 Inv 736962

1991 Volvo 240

YV1AA8840M1443735

$1,191.71 Inv 736964

New Mexico Towing, Inc

8705 C Broadway Blvd SE

Albuquerque, NM 87105

Journal: April 27, May 4, 2022