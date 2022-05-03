Legal Notices-Government

REQUEST FOR PROPOSALS
RE-BID NO. 22-03-2747LE – *FT. DEFIANCE OTC ROOFING REPLACEMENT*
TO OBTAIN PROPOSAL DOCUMENTS, GO TO THIS WEBSITE:
www.nnooc.org LINK/PURCHASING SECTION/RFP’S/ADVERTISEMENTS
Journal: April 29, May 3, 5, 11, 2022
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