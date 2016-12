.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Elijah Brown scored 19 points and Tim Williams added 18 as the University of New Mexico beat Fresno State 78-73 in its Mountain West Conference opener.

Check back here for the full story.