Tuesday’s Scores

By The Associated Press

BOYS’ BASKETBALL

Alamogordo 73, Deming 53

Artesia 51, Grants 47

Bernalillo 61, Sandia Prep 60

Carlsbad 56, Las Cruces 47

Clovis 70, Manzano 69

Coronado 75, Santa Fe Waldorf School 58

Eldorado 39, Sandia 37

Hagerman 65, Gateway Christian 59

Hobbs 74, Gadsden 26

Hondo 58, Mountainair 18

La Cueva 62, Santa Fe 58

Laguna-Acoma 68, Native American Community Academy 26

Los Lunas 47, Belen 40

Melrose 59, Grady 37

Menaul 56, Foothill 40

Mesilla Valley Christian 76, Cliff 48

Socorro 53, Hot Springs 46

St. Pius 46, Valencia 42

Tohatchi 51, Rehoboth 46

Tularosa 56, Capitan 51

Wingate 55, Navajo Prep 52

GIRLS’ BASKETBALL

Bloomfield 45, Aztec 38

Carlsbad 56, Las Cruces 47

Clovis 48, Manzano 36

Eunice 36, Dexter 20

Farmington 42, Kirtland Central 37

Hobbs 77, Gadsden 15

Hondo 63, Mountainair 41

Hope Christian 57, Ruidoso 31

La Cueva 57, Santa Fe 40

Lordsburg 56, Mescalero Apache 44

Los Lunas 57, Belen 41

Moriarty 38, Portales 30

Navajo Pine 42, Ramah 33

Newcomb 51, Tse Yi Gai 49

Quemado 43, Magdalena 42

Reserve 34, Carrizozo 30

Rio Rancho 54, Espanola Valley 44

Sandia Prep 70, Bernalillo 45

Santa Fe Indian 73, East Mountain 38

Socorro 59, Hot Springs 23

St. Pius 55, Valencia 39

Tatum 80, Jal 44

Tohatchi 76, Rehoboth 30

West Mesa 53, Atrisco Heritage 39