Prep basketball rankings, stats from Feb. 15, 2017

Prep basketball rankings

New Mexico Overtime Sports Center coaches’ poll. Records through Monday. First-place votes in parentheses.

BOYS

Class 6A Pts. Rec.

1 Cleveland (6) 117 19-6

2 Oñate (5) 101 20-3

3 Eldorado 71 17-5

4 Las Cruces 68 19-4

5 Rio Rancho 66 16-8

6 Cibola 58 17-6

7 Hobbs (1) 56 18-6

8 Atrisco Heritage 46 15-7

9 Albuquerque 27 15-7

10 Volcano Vista 23 13-9

Others receiving votes: Valley 8, Carlsbad 6, Santa Fe 4, Clovis 2, West Mesa 2

Class 5A Pts. Rec.

1 Roswell (13) 130 18-4

2 Los Lunas 101 18-5

3 Belen 87 18-6

4 Española Valley 83 17-6

5 Capital 78 18-5

6 Farmington 68 21-3

7 Artesia 57 17-7

8 Alamogordo 55 16-8

9 St. Pius 27 13-9

10 Grants 21 16-8

Others receiving votes: Kirtland Central 8, Del Norte 2, Miyamura 1, Bloomfield 1, Los Alamos 1, Gallup 1

Class 4A Pts. Rec.

1 Hope Chr. (14) 140 19-4

2 Portales 128 19-3

3 West Las Vegas 108 15-7

4 Silver 103 20-4

5 Robertson 73 14-7

6 Pojoaque 68 15-9

7 St. Michael’s 51 12-13

8 Bernalillo 39 12-13

9 Moriarty 16 12-13

10 Socorro 15 14-11

Others receiving votes: Shiprock 8, Navajo Prep 7, Ruidoso 7, Sandia Prep 7, Wingate 3, Taos 2

Class 3A Pts. Rec.

1 Pecos (16) 168 22-1

2 Santa Rosa (1) 147 16-6

3 Texico 140 17-6

4 Cuba 111 20-4

5 Dulce 88 16-6

6 Dexter 64 14-8

7 Eunice 50 11-12

8 Estancia 48 13-10

9 Tularosa 47 15-9

10 Tucumcari 24 8-13

Others receiving votes: Newcomb 19, Laguna-Acoma 11, Clayton 10, Desert Academy 4, Santa Fe Prep 1

Class 2A Pts. Rec.

1 Lordsburg (6) 113 23-1

2 Magdalena (5) 110 24-0

3 Mesilla Valley 81 18-7

4 Ft. Sumner/House 80 19-3

5 Mora (1) 74 16-7

6 Menaul 69 20-4

7 Escalante 31 15-9

8 Dora 27 18-6

9 To’hajiilee 21 17-7

10 Alamo Navajo 18 16-8

Others receiving votes: Questa 17, Jal 5, Hagerman 4, Cliff 1, Gateway 1

Class 1A Pts. Rec.

1 Quemado (5) 76 23-2

2 Maxwell (2) 69 19-3

3 Hondo Valley 61 19-5

4 Melrose 57 19-6

5 Springer (1) 55 17-7

6 Vaughn 25 18-4

7 Coronado 20 13-7

8 Floyd 16 12-11

9 San Jon 12 9-7

10 Evangel Christian 7 11-11

Others receiving votes: Reserve 6, Grady 5, Carrizozo 3, Cimarron 3, Walatowa 3, Animas 1

GIRLS

Class 6A Pts. Rec.

1 Carlsbad (13) 139 24-0

2 West Mesa (1) 115 21-1

3 Hobbs 114 22-1

4 Las Cruces 70 17-6

5 La Cueva 68 16-6

6 Eldorado 65 17-5

7 Sandia 51 17-5

8 Volcano Vista 38 14-8

9 Rio Rancho 35 14-10

10 Cibola 29 15-8

Others receiving votes: Mayfield 14, Centennial 11, Highland 3

Class 5A Pts. Rec.

1 Roswell (9) 126 19-5

2 Los Lunas (2) 112 17-7

3 Bloomfield (1) 94 17-5

4 Española Valley (1) 87 16-6

5 Goddard 80 16-8

6 ABQ Academy 55 17-6

7 St. Pius 49 16-6

8 Kirtland Central 29 11-9

9 Lovington 23 11-13

10 Gallup 19 11-11

Others receiving votes: Del Norte 18, Aztec 8, Artesia 4, Farmington 2, Grants 1, Alamogordo 1

Class 4A Pts. Rec.

1 Hope Chr. (10) 100 22-2

2 Shiprock 86 19-5

3 Robertson 82 19-4

4 Moriarty 63 16-6

5 Portales 62 14-8

6 Silver 40 18-5

7 West Las Vegas 33 16-8

8 Sandia Prep 25 15-8

9 St. Michael’s 18 11-12

10 Hatch Valley 17 18-6

Others receiving votes: Wingate 9, Pojoaque 8, Socorro 3, Navajo Prep 4, Santa Fe Indian 1, Cobre 1

Class 3A Pts. Rec.

1 Eunice (5) 93 21-3

2 Tohatchi (3) 86 20-5

3 Texico (2) 83 18-6

4 Tularosa 68 18-6

5 Laguna-Acoma 58 19-5

6 Tucumcari 49 17-6

7 Loving 34 13-10

8 Pecos 28 17-7

9 Cuba 27 16-7

10 Dulce 13 13-9

Others receiving votes: Tierra Encantada 8, Dexter 4, Santa Rosa 2, Clayton 1, Capitan 1

Class 2A Pts. Rec.

1 Tatum (4) 108 19-5

2 Logan (4) 103 19-4

3 Mescalero (1) 91 20-4

4 Ft. Sum/House (2) 89 15-7

5 Lordsburg 59 14-6

6 Escalante 57 16-5

7 Magdalena (1) 42 18-6

8 Dora 36 15-9

9 Mora (1) 34 11-12

10 Ramah 25 16-6

Others receiving votes: Pine Hill 18, Peñasco 16, Cliff 9, Navajo Pine 9, Mesa Vista 1, Tse’Yi’Gai 1, Jemez Valley 1

Class 1A Pts. Rec.

1 Elida (7) 70 18-4

2 Roy/Mosquero 54 18-3

3 Melrose 53 16-9

4 Hondo Valley 45 19-4

5 Animas 37 16-7

6 Grady 28 11-13

7 Cimarron 26 10-7

8 Walatowa 19 11-3

9 Coronado 10 11-9

10 Des Moines 9 5-13

Others receiving votes: Vaughn 8, Springer 6, SF Waldorf 4, Quemado 3, Clovis Christian 1

STATISTICS

BOYS

Scoring

Class 6A Avg.

Juan Hurt, Rio Rancho 21.1

Taylor Turner, Highland 20.6

Clay Patterson, Rio Rancho 19.9

Jose Rodriguez, Rio Grande 18.2

David Cormier, Volcano Vista 16.0

Jose Vigil, West Mesa 15.4

Desmond Carpenter, Cibola 15.1

Tanner Sloan, Sandia 14.0

Marcus Hill, Cleveland 13.6

Eloy Medina, West Mesa 13.3

Eric Sonnenberg, Manzano 13.0

Ricardo Zambrano, Cibola 12.8

Cameron Dixon, Cibola 12.7

Jason Earnest, Rio Grande 12.6

Tanner Carter, Eldorado 11.7

Thomas Jenson, La Cueva 11.2

Lawrence Calais, La Cueva 11.2

Elijah Herron, La Cueva 10.3

Aamer Muhammad, Cleveland 10.2

Jalontae Gray, Volcano Vista 10.1

Michael Mounho, Eldorado 10.1

Class 5A Avg.

Brennan Myers, St. Pius 16.1

Martin Trujillo, Los Lunas 12.0

Ryan Rivera, St. Pius 11.4

Markus Parrish, ABQ Academy 10.9

Kayden Walker-Gabaldon, Los Lunas 10.7

Zanen Zeller, Los Lunas 10.3

Class 4A Avg.

Jack Henderson, Sandia Prep 22.8

Marcus Medina, Hope 15.8

Reyes Herrera, Bernalillo 15.6

Elijah Davidson, Bosque 15.2

Nelson Longmire, Hope 15.0

Noah Leyba, Bernalillo 10.8

Class 3A Avg.

Ryan Nieto, Cottonwood Classical 13.5

Bret Cervantes, Cott. Classical 12.7

Josiah Anaya, Cottonwood Classical 11.3

Rebounds

Class 6A Avg.

Eric Sonnenberg, Manzano 9.5

Tanner Sloan, Sandia 8.0

Joe Elmalhy, Rio Rancho 6.8

Brandon Bouldin, West Mesa 6.6

David Cormier, Volcano Vista 6.5

Jeremy Snider, Rio Rancho 6.3

Keshawn Banks, Rio Rancho 6.1

Domonic Fischer, West Mesa 6.0

Tyrique Weaver, Cleveland 5.8

Cael Apodaca, Highland 5.7

Jason Earnest, Rio Grande 5.4

Derrick Reyes, Rio Rancho 5.4

Mario Armendariz, Rio Grande 5.3

Cameron Dixon, Cibola 5.0

Taylor Turner, Highland 5.0

Jack Dugger, Manzano 5.0

Dakota Powell, Manzano 4.5

Desmond Carpenter, Cibola 4.5

Tyler Rodgers, Eldorado 4.2

Thomas Jenson, La Cueva 4.2

Trenton Gaither, Eldorado 4.1

Jaylen Domina-Lovato, Eldorado 4.1

Bryce Nelson, Eldorado 4.0

Class 5A Avg.

Alec Perry, St. Pius 6.2

Markus Parrish, ABQ Academy 6.0

Derek Purcella, ABQ Academy 6.0

Zanen Zeller, Los Lunas 5.8

Martin Trujillo, Los Lunas 4.8

Brennan Myers, St. Pius 4.2

Class 4A Avg.

Solomon Fragua, Bernalillo 8.5

Justice Oglesby, Sandia Prep 7.3

Elijah Davidson, Bosque 7.0

Jack Henderson, Sandia Prep 6.7

Max Feit, Sandia Prep 6.6

Nelson Longmire, Hope 5.9

Noah Leyba, Bernalillo 5.7

Chris Ward, Hope 5.7

Cole Yearout, Hope 5.2

Class 3A Avg.

Ryan Nieto, Cottonwood Classical 9.5

Bret Cervantes, Cott, Classical 6.8

Assists

Class 6A Avg.

Jaylen Domina-Lovato, Eldorado 5.1

Santi Aguilar, Sandia 5.0

Elijah Herron, La Cueva 4.9

Marcus Hill, Cleveland 4.7

Desmond Carpenter, Cibola 4.6

Clay Patterson, Rio Rancho 4.0

Isaac Brito, Cibola 4.0

Juan Hurt, Rio Rancho 4.0

Jose Vigil, West Mesa 4.0

Dakota Powell, Manzano 3.6

Jayden Phillips, Cleveland 3.3

Jason Earnest, Rio Grande 3.2

Mario Armendariz, Rio Grande 3.1

Jeremy Snider, Rio Rancho 2.9

Jose Rodriguez, Rio Grande 2.9

Taylor Turner, Highland 2.8

Kyle Vargas, Volcano Vista 2.4

Mykol Lagarde, Eldorado 2.3

Andres Vigil, Volcano Vista 2.3

Class 5A Avg.

Anthony Trujillo, St. Pius 5.1

Devon Heyborne, Los Lunas 3.9

Zanen Zeller, Los Lunas 3.5

Class 4A Avg.

Cole Yearout, Hope 8.6

David Jay, Sandia Prep 2.7

Reyes Herrera, Bernalillo 2.6

Elijah Davidson, Bosque 2.4

Isaiah Dockery, Hope 2.0

Class 3A

Avg.

Abenicio Maestas, Cott. Classical 2.7

Vishal Patel, Cottonwood Classical 2.7

GIRLS

Scoring

Class 6A Avg.

Sydney Candelaria, Eldorado 18.0

Esperanza Varoz, West Mesa 15.2

Cara Liggins, Sandia 15.4

Delaney Markham, La Cueva 12.6

Sapirah Broussard, Sandia 12.6

Desiree Forster, Cleveland 12.3

Maiah Rivas, West Mesa 12.2

Tiffany Sanchez, Rio Grande 10.5

Marisol Silva, Sandia 10.3

Class 5A Avg.

Sophie Long, ABQ Academy 20.1

Maya Trujillo, St. Pius 13.5

Malakah Martinez, Del Norte 11.5

Class 4A Avg.

Madie Trainor, Sandia Prep 27.2

Mari Yepa, Sandia Prep 10.4

Sam Jeffries, Sandia Prep 8.1

Isabella Gilbert, Sandia Prep 8.1

Rebounds

Class 6A Avg.

Cara Liggins, Sandia 8.0

Brynn Wade, La Cueva 7.8

Celese Galindo, Cleveland 6.5

Catessa Duran, Eldorado 6.1

Tiffany Sanchez, Rio Grande 5.9

Marisol Silva, Sandia 5.7

Desiree Forster, Cleveland 5.3

Abby Aguirre, Manzano 5.1

Shelby Bloom, Eldorado 4.7

Sapirah Broussard, Sandia 4.6

Callahan Franklin, Cleveland 4.4

Class 5A Avg.

Ariana Martinez, St. Pius 7.4

Sophie Long, ABQ Academy 6.9

Taylor Reed, St. Pius 6.3

Chira Noce, Del Norte 4.3

Class 4A Avg.

Sam Jeffries, Sandia Prep 10.6

Mari Yepa, Sandia Prep 6.2

Assists

Class 6A Avg.

Esperanza Varoz, West Mesa 5.0

Maiah Rivas, West Mesa 3.9

Sapirah Broussard, Sandia 3.7

Emily Burk, West Mesa 3.3

Tiffany Sanchez, Rio Grande 2.8

Cara Liggins, Sandia 2.5

Britney Lovato, Cleveland 2.2

Mya Williams, Manzano 2.0

Class 5A Avg.

Alli Leggott, ABQ Academy 4.9

Chira Noce, Del Norte 3.3

Victoria Casaus, Del Norte 2.7

Class 4A Avg.

Mari Yepa, Sandia Prep 4.3

NOTE: Coaches or statisticians who wish to submit their leaders to the Journal must do so by Wednesday at 2 p.m. Email them sports@abqjournal.com.