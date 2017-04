.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

vs. Tacoma

11:05 a.m.

Probable starters: Isotopes RHP German Marquez (0-0, 2.70) vs. Rainiers LHP Dillon Overton (1-0, 8.44)

Radio: 610 AM

Promotion: School Day matinee

Monday: Noel Cuevas’ two-run homer highlighted a five-run first inning and the Isotopes rolled to a 12-8 win over visiting Reno. Cuevas finished with three of Albuquerque’s 17 hits.

Transaction: The Colorado Rockies assigned outfielder Domonic Brown to the Isotopes from extended spring training.