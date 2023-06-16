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Kairos Power recruiters Nance McManus, center, and Stephanie Georgio talk with job seekers at the Sen. Michael Padilla Job Fair at Harrison Middle School in the South Valley on Wednesday.

New Mexico has a new jobs record under its belt, as the number of nonfarm employees in the state reached a record high in May.

That’s according to the latest jobs report released Friday by the New Mexico Department of Workforce Solutions, which shows nonfarm employment last month was at 869,400.

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