New Mexico has a new jobs record under its belt, as the number of nonfarm employees in the state reached a record high in May.
That’s according to the latest jobs report released Friday by the New Mexico Department of Workforce Solutions, which shows nonfarm employment last month was at 869,400.
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