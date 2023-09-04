A few columns ago I wrote about the unusual tax adopted by the County of Los Angeles for the purpose of funding programs for homelessness.
The tax applies to real estate sales of $5,000,000 or more but operates with a “cliff.” That is, a sale of $4,999,999 incurs no tax but $5,000,000 incurs a $200,000 (4%) tax.
kAmx E96? C646:G65 D6G6C2= 6>2:=D 7C@> C6256CD E6==:?8 >6 E92E x 5:5 ?@E ?665 E@ 3C:?8 E96 C6256CD E@ {@D p?86=6D] x 4@F=5 92G6 >256 E96 D2>6 A@:?E C:89E 96C6 :? }6H |6I:4@]k^Am
kAmq68:??:?8 :? `hh_ }6H |6I:4@ :?4=F565 E2I23=6 D@4:2= D64FC:EJ C646:AED :? E96 }6H |6I:4@ E2I 32D6] x? a_aa E96 {68:D=2EFC6 4C62E65 2? 6I6>AE:@? 7@C BF2=:7J:?8 E2IA2J6CD]k^Am
kAmpD >@DE @7 J@F <?@H[ }6H |6I:4@ 368:?D H:E9 7656C2= 25;FDE65 8C@DD :?4@>6 WpvxX] $@4:2= D64FC:EJ 4@F=5 @?=J 36 E2I65 :? }6H |6I:4@ :7 7:CDE E2I65 3J E96 7656C2= 8@G6C?>6?E]k^Am
kAm%96 7656C2= E2I =2HD :?4=F56 2D >F49 2D gdT @7 D@4:2= D64FC:EJ C646:AED :? pvx] $@4:2= D64FC:EJ C646:AED 2C6 E2I65 @?=J :7 J@F 92G6 “>@5:7:65” pvx 23@G6 Sad[___ WD:?8=6X @C Sba[___ W>2CC:65X]k^Am
kAm%96 7656C2= 8@G6C?>6?E DE2CED 3J E2I:?8 d_T @7 D@4:2= D64FC:EJ 23@G6 E96 Sad[___ @C Sba[___ E9C6D9@=5] xE E96? E2I6D gdT :7 >@5:7:65 pvx 6I4665D Sbc[___ WD:?8=6X @C Scc[___ W>2CC:65X]k^Am
kAm%92E >62?D E92E =@H6C :?4@>6 E2IA2J6CD 92G6 ?6G6C 366? E2I65 @? D@4:2= D64FC:EJ C646:AED[ 7@C 7656C2= @C 7@C DE2E6] qFE >@56C2E6 =6G6=D @7 pvx 42FD65 D@4:2= D64FC:EJ E@ 36 E2I65 7@C 3@E9 7656C2= 2?5 DE2E6]k^Am
kAm%96C6 2C6 =6DD E92? 2 5@K6? DE2E6D E92E E2I D@4:2= D64FC:EJ C646:AED] x? a_aa }6H |6I:4@ 25565 :ED6=7 E@ E96 ?@ E2I =:DE[ 3FE @?=J 7@C E9@D6 H:E9 pvx 36=@H 2 E9C6D9@=5]k^Am
kAm%96 E9C6D9@=5 :D D6E 2E S`__[___ WD:?8=6X @C S`d_[___ W9625 @7 9@FD69@=5 @C >2CC:65 7:=:?8 ;@:?EX] xE :D Sfd[___ 7@C >2CC:65 7:=:?8 D6A2C2E6=J]k^Am
kAm%96 DE2E6 6DE:>2E65 E92E ``d[___ @7 E96 `bf[___ }6H |6I:4@ E2IA2J6CD H9@ AC6G:@FD=J A2:5 E2I @? D@4:2= D64FC:EJ C646:AED H@F=5 ?@ =@?86C A2J F?56C E96 ?6H =2H] %92E’D 23@FE gcT]k^Am
kAm%96 ?6H 6I4=FD:@? 7@C D@4:2= D64FC:EJ :D 92?5=65 @? 7@C> !x%\psy[ =:?6 ac] }@ 25;FDE>6?E :D >256 :7 D@4:2= D64FC:EJ :?4@>6 6D42A6D 7656C2= E2I2E:@? 32D65 @? E96 :?4@>6 E9C6D9@=5]k^Am
kAm%96 =:?6 ac 25;FDE>6?E :D 2== @C ?@E9:?8] x7 pvx 5@6D ?@E 6I4665 S`__[___ WD:?8=6X @C S`d_[___ W>2CC:65 7:=:?8 ;@:?EX[ 2== 7656C2==J E2I65 D@4:2= D64FC:EJ :D C6>@G65 7C@> E96 DE2E6 C6EFC? @? E96 !x%\psy]k^Am
kAmx7 pvx 6I4665D E96 E9C6D9@=5[ ?@?6 @7 E96 7656C2==J E2I65 D@4:2= D64FC:EJ :D 6I4=F565 @? E96 DE2E6 C6EFC?] w6?46[ =:<6 {@D p?86=6D’ C62= 6DE2E6 E2I[ 2 4=:77 :D 4C62E65]k^Am
kAmpD x ?@E65 :? E96 AC:@C 4@=F>?[ 2 4=:77 4C62E6D 2 5@@KJ @7 2 >2C8:?2= E2I C2E6] %96 >2C8:?2= C2E6 :D E96 25565 E2I 5:G:565 3J E96 25565 :?4@>6]k^Am
kAmx? E96@CJ[ @?6 255:E:@?2= 5@==2C @7 :?4@>6 4@F=5 4C62E6 2 D:8?:7:42?E=J 9:896C DE2E6 E2I =:23:=:EJ :7 :E AFD96D E96 E2IA2J6C 23@G6 E96 S`__[___ @C S`d_[___ E9C6D9@=5]k^Am
kAmx? AC24E:46[ E96 >2C8:?2= C2E6D 42? 36 D:8?:7:42?E[ 3FE E96 255:E:@?2= :?4@>6 xD ?@E =:<6=J E@ 4C62E6 6I24E=J S`__[__` @C S`d_[__` @7 pvx]k^Am
kAm~?6 C6256C AC@G:565 2 G6CJ AC24E:42= 6I2>A=6] $6?:@CD H:E9 EC25:E:@?2= x#pD >2J H2?E E@ C@== D@>6 @7 E96:C 7F?5D :?E@ 2 #@E9 x#p]k^Am
kAm#@E9 x#pD 5@ ?@E C6BF:C6 >:?:>F> 5:DEC:3FE:@?D 2D EC25:E:@?2= x#pD 5@] p C@==@G6C 7C@> 2 EC25:E:@?2= E@ 2 #@E9 :D :>>65:2E6=J E2I65]k^Am
kAmw@H6G6C[ E96 C@==@G6C >62?D E92E 7FEFC6 5:DEC:3FE:@?D 2C6 ?@E E2I23=6[ 2?5 E96 244@F?E @H?6C 92D 5:D4C6E:@? 2D E@ H96? E96 5:DEC:3FE:@?D @44FC]k^Am
kAmx 92G6 >2?J 4=:6?ED H9@ 2D< 23@FE EC25:E:@?2=\E@\#@E9 4@?G6CD:@?D] (6 ECJ E@ C@== 2? 2>@F?E E92E <66AD E96 E2IA2J6C :? 2? 2446AE23=6 E2I 3C24<6E]k^Am
kAm%96 7656C2= E2I =2HD 92G6 D@ >2?J AC@G:D:@?D E92E 2C6 2 7F?4E:@? @7 :?4@>6[ E92E x 2=H2JD 4@F?D6= 4=:6?ED E@ 2==@H FD E@ FD6 E2I D@7EH2C6 E@ 56E6C>:?6 E96 6I24E 67764E @7 2 #@E9 4@?G6CD:@?]k^Am
kAmx? 255:E:@? E@ E96 67764E @? 7656C2= E2I =:23:=:EJ[ x 2=D@ 42FE:@? E92E 25565 :?4@>6 42? 27764E 7FEFC6 |65:42C6 !2CE q 2?5 AC6D4C:AE:@? 5CF8 36?67:E A2J>6?ED]k^Am
kAm|J C6256C A@:?E65 @FE E92E E96 #@E9 4@?G6CD:@? >2J 42FD6 2 D:8?:7:42?E 492?86 :? }6H |6I:4@ E2I =:23:=:EJ :7 :E 42FD6D E96 E2IA2J6C E@ 4C@DD E96 D@4:2= D64FC:EJ #F3:4@?]k^Am
kAm%92E’D 2 ?6H @?6] ~?6 >@C6 C62D@? E@ FD6 E2I D@7EH2C6 E@ A=2? E96 67764ED @7 2 AC@A@D65 255:E:@? E@ J@FC :?4@>6]k^Am
Sign up now for free daily email newsletter
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.