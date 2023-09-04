Jim Hamill

A few columns ago I wrote about the unusual tax adopted by the County of Los Angeles for the purpose of funding programs for homelessness.

The tax applies to real estate sales of $5,000,000 or more but operates with a “cliff.” That is, a sale of $4,999,999 incurs no tax but $5,000,000 incurs a $200,000 (4%) tax.

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Jim Hamill is the director of Tax Practice at Reynolds, Hix & Co. in Albuquerque. He can be reached at jimhamill@rhcocpa.com.

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