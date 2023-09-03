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The 2023 Tour de Acoma will start at the Sky City Casino and take riders on a tour of the Pueblo of Acoma.

 Courtesy of the Tour de Acoma

The Tour de Acoma provides cyclists the opportunity to ride through scenic areas on the Acoma Pueblo that aren’t typically accessible to the public.

One of the most noteworthy views, according to race director Maureen Chavez, comes as cyclists head into the Acoma Valley.

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