The Tour de Acoma provides cyclists the opportunity to ride through scenic areas on the Acoma Pueblo that aren’t typically accessible to the public.
One of the most noteworthy views, according to race director Maureen Chavez, comes as cyclists head into the Acoma Valley.
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