Big Jim Farms is going even bigger for its upcoming U-Pick season.
Earlier this year, the farm moved to Los Poblanos Open Space fields, an area that spans 21 acres. That’s approximately three times the size of its last location, where it resided for six years. In addition to more growing space for more crops, the new spot also provides better parking options.
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