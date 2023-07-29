Early mornings in a new town never gets old for Tad Kinchla.
As the bassists of Blues Traveler, he’s spent many mornings away from his family on tour — and he wouldn’t give it up.
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