In nearly three decades of working at newspapers, there’s one line I’ve heard more than anything else: “There’s never anything good in the newspaper.”
While I traditionally found that statement to be laughably incorrect, my response to it has changed over the years.
kAmt2C=J @?[ x H@F=5 4@F?E6C E92E A@:?E H:E9 =@8:4] }6HDA2A6CD C68F=2C=J 9:89=:89E 244@>A=:D9>6?ED @7 2CE:DED[ 2E9=6E6D 2?5 >2?J 8@@5 E9:?8D 92AA6?:?8 H:E9:? E96 4@>>F?:E:6D E96J D6CG6]k^Am
kAmqFE x 86E :E] }6HDA2A6CD 2C6 2=D@ 3@F?5 E@ AF3=:D9 2 72:C 2>@F?E @7 “325 ?6HD” =:<6 >FC56CD[ C@336C:6D[ 4@CCFAE:@? 2?5 ?2EFC2= 5:D2DE6CD]k^Am
kAmq25 E9:?8D 92AA6?] (6 C@FE:?6=J 5:D4FDD :7 @FC 7C@?E A286 :D 32=2?465 @C 92D E@@ >F49 325 ?6HD] (6 7C6BF6?E=J 5@ ?@E A=246 G:@=6?E 4C:>6D @? E96 4@G6C @7 E96 ?6HDA2A6C F?=6DD E96J 2C6 6DA64:2==J 96:?@FD 3642FD6 H6 C62=:K6 E9@D6 4C:>6D 2C6 ?@E C6AC6D6?E2E:G6 @7 p=3FBF6CBF6 @C }6H |6I:4@ 2D 2 H9@=6]k^Am
kAm%96 @=5 “:7 :E 3=665D[ :E =625D” DEJ=6 @7 7:==:?8 2 ?6HDA2A6C :D @=5 ?6HD] (6’C6 56E6C>:?65 E@ @776C 2 >@C6 244FC2E6 C67=64E:@? @7 E96 4@>>F?:E:6D H6 D6CG6[ 3@E9 8@@5 2?5 325]k^Am
kAm%96D6 52JD H96? x 962C D@>6@?6 =2>6?E E96 @?D=2F89E @7 “325 ?6HD” :? E96 ?6HDA2A6C x D:>A=J 2D<[ “H92E 2C6 E96 8@@5 ?6HD DE@C:6D H6’C6 >:DD:?8n”k^Am
kAmx? 23@FE E9C66 5@K6? :?EC@5F4E@CJ >66E:?8D 24C@DD p=3FBF6CBF6 2?5 DFCC@F?5:?8 A2CED @7 }6H |6I:4@ @G6C E96 A2DE E9C66 >@?E9D[ x’G6 4@>6 E@ 2 D:>A=6 4@?4=FD:@?i %96C6’D 2 =@E @7 8@@5 ?6HD 92AA6?:?8 96C6]k^Am
kAmx? A@<6C E6C>D[ H96? x 2D<65 7@=<D E@ =:DE 2== E96 8@@5 DE@C:6D H6 H6C6 >:DD:?8 x H2D 6DD6?E:2==J 3=F77:?8[ 6IA64E:?8 E92E E96C6 H6C6?’E 24EF2==J >2?J DE@C:6D H6 >:DD65]k^Am
kAmqFE }6H |6I:4@ 42==65 >J 3=F77 2?5 2?DH6C65 H:E9 =:DED FA@? =:DED @7 8@@5 ?6HD DE@C:6D H6 4@F=5 36 E6==:?8]k^Am
kAm$@ >2?J[ :? 724E[ E92E x 76=E 4@>A6==65 E@ >2<6 2 D:8?:7:42?E 492?86 2E E96 p=3FBF6CBF6 y@FC?2=] q68:??:?8 |@?52J[ E96 y@FC?2= H:== 92G6 2 7F==\E:>6 C6A@CE6C :? @FC ?6HDC@@> 565:42E65 E@ EC24<:?8 5@H? 2?5 D92C:?8 “8@@5 ?6HD]”k^Am
kAmx’G6 6?=:DE65 v:?@ vFE:6CC6K E@ 36 E96 p=3FBF6CBF6 y@FC?2=’D 7:CDE “8@@5 ?6HD C6A@CE6C]”k^Am
kAmw6’D F?:BF6=J BF2=:7:65 E@ E6== E9@D6 8@@5 DE@C:6D 24C@DD >F=E:A=6 A=2E7@C>D] p 8C25F2E6 @7 '@=42?@ ':DE2 w:89 $49@@= 2?5 E96 &?:G6CD:EJ @7 }6H |6I:4@[ 96’D H@C<65 7@C $2?E2 u6 !F3=:4 #25:@[ $@FC46 }6H |6I:4@ 2?5 >@DE C646?E=J 4@G6C65 4C:>6 7@C E96 p=3FBF6CBF6 y@FC?2=]k^Am
kAmpD J@F >:89E :>28:?6[ 27E6C 4@G6C:?8 4C:>6 :? p=3FBF6CBF6 7@C 2 3:E[ 96’D BF:E6 6I4:E65 E@ 492?86 A246 2?5 DE2CE E6==:?8 8@@5 ?6HD]k^Am
kAm(6 H@?’E DE@A 4@G6C:?8 4C:>6 @C D6CG:?8 2D 2 H2E495@8 @G6C 6=64E65 @77:4:2=D 2?5 8@G6C?>6?E 286?4:6D] %96C6 H:==[ F?5@F3E65=J[ 2=H2JD 36 “325 ?6HD” H:E9:? E96 A286D @7 E96 p=3FBF6CBF6 y@FC?2=] qFE ?@H[ x 9@A6 J@F’== 2=D@ 6?;@J 2? :?4C62D65 5@D6 @7 8@@5 ?6HD] %96 @?=J BF6DE:@? =67E E@ 36 2?DH6C65 :D[ H:== J@F D92C6 J@FC 8@@5 ?6HD DE@C:6D H:E9 FDnk^Am
kAm!=62D6 5@?’E 36 D9J] xE’D E:>6 E@ 3C28 23@FE D@>6 @7 E96 8@@5 E9:?8D :? p=3FBF6CBF6 2?5 36J@?5]k^Am
kAm*@F 42? 6>2:= J@FC 8@@5 ?6HD :562D E@ k2 9C67lQ>2:=E@i8@@5?6HDo23B;@FC?2=]4@>Qm8@@5?6HDo23B;@FC?2=]4@>k^2m]k^Am