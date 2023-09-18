New Albuquerque Journal editor takes the reins May 30 (copy)

Editor-in-Chief Patrick Ethridge

In nearly three decades of working at newspapers, there’s one line I’ve heard more than anything else: “There’s never anything good in the newspaper.”

While I traditionally found that statement to be laughably incorrect, my response to it has changed over the years.

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Patrick Ethridge is executive editor and senior vice president of the Albuquerque Journal. Email him at pethridge@abqjournal.com

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