Too many in NM 1 accident, illness away from financial catastrophe Jun 19, 2023 7 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save By Bruce GilbertCEO, beWellnm × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm%96J ?6G6C D2H :E 4@>:?8[ 3FE E96C6 E96J H6C6] x? E96 >:55=6 @7 E96 ?:89E[ CFD965 E@ E96 9@DA:E2= 3J 2>3F=2?46[ 2 H9:C= @7 5@4E@CD[ ?FCD6D[ >249:?6D 2?5 F?46CE2:?EJ] %96 E9@F89E D@@? E@ >@G6 E@ E96 7C@?E @7 E96:C >:?5D[ “w@H H:== H6 277@C5 E9:Dn (6 5@?’E 92G6 :?DFC2?46]”k^Am kAmxE’D DE@C:6D =:<6 E9:D H6 962C 2== E@@ @7E6?j }6H |6I:42?D AC2J:?8 52:=J E@ DE2J 962=E9J 2?5 2G@:5 2 42E2DEC@A96 3642FD6 E96J 5@?’E 36=:6G6 E96J 42? 277@C5 962=E9 :?DFC2?46] qFE 92=7 @7 4FDE@>6CD C646:G:?8 962=E9 :?DFC2?46 E9C@F89 36(6==?> 5@ D@ 7@C Sd_ @C =6DD 2 >@?E9[ 2?5 2=>@DE @?6\E9:C5 92G6 K6C@\5@==2C AC6>:F>D 27E6C E96 2AA=:42E:@? @7 7656C2= 2?5 DE2E6 DF3D:5:6D] *@F >2J 36 DFCAC:D65 9@H >F49 >@?6J J@F 42? D2G6 3J D9@AA:?8 7@C :?DFC2?46 E9C@F89 E96 DE2E6’D 962=E9 :?DFC2?46 6I492?86] x? 724E[ H6 2C6 E96 @?=J A=246 H96C6 J@F 42? C646:G6 DA64:2= DF3D:5:6D E@ C65F46 E96 4@DE @7 >@?E9=J :?DFC2?46 AC6>:F>D]k^AmkAm#:89E ?@H[ }6H |6I:42?D @? |65:42:5 2C6 4FCC6?E=J 8@:?8 E9C@F89 E96 C656E6C>:?2E:@? AC@46DD 5F6 E@ E96 AF3=:4 962=E9 6>6C86?4J 6?5:?8] xE’D 6IA64E65 E92E >2?J >2J ?@ =@?86C BF2=:7J 7@C |65:42:5[ 2?5 36(6==?> :D 96C6 E@ 96=A D>@@E9=J EC2?D:E:@? E96> E@ AC:G2E6 962=E9 :?DFC2?46 H:E9 BF2=:7:65 962=E9 A=2?D 7C@> ?2>6D H6 2== ECFDE] %9:D :D C6=:23=6 2?5 277@C523=6 4@G6C286 E96J 42? 4@F?E @? 7@C F?7@C6D66? 6>6C86?4:6D @C C@FE:?6[ AC6G6?E2E:G6 42C6]k^AmkAm(6 <?@H D6=64E:?8 962=E9 :?DFC2?46 42? 36 4@>A=6I 2?5 766= @G6CH96=>:?8[ 2?5 H6 2C6 96C6 E@ 96=A 7@C 7C66] x7 J@F 92G6 BF6DE:@?D 23@FE :?DFC2?46 2?5 H92E DF3D:5:6D J@F >2J BF2=:7J 7@C[ 8@ E@ k2 9C67lQ9EEAi^^36H6==?>]4@>Qm36H6==?>]4@>k^2m] (2?E E@ DA62< E@ D@>6@?6 :? A6CD@?n (6 92G6 G:CEF2= @C :?\A6CD@? 2AA@:?E>6?ED H:E9 3C@<6CD H9@ 42? H2=< J@F E9C@F89 J@FC @AE:@?D] p82:?[ E96D6 2C6 2== 7C66 D6CG:46D]k^AmkAmq6(6==?> H:== 2=D@ 36 9@DE:?8 2? :?\A6CD@? 6?C@==>6?E 6G6?E 2E @FC @77:46 @77 y6776CD@? :? p=3FBF6CBF6 @? $2EFC52J[ yF?6 ac] (6 H@F=5 =@G6 7@C J@F E@ ;@:? FD 2?5 =62C? 9@H 277@C523=6 :?DFC2?46 42? 36 7@C J@FC 72>:=J] |2C< J@FC 42=6?52CD]k^Am kAm!=62D6 5@?’E 8@ F?:?DFC65] r@>6 =62C? J@FC @AE:@?D 2?5 9@H 36(6==?> 42? 96=A J@F DE2J 4@G6C65]k^AmkAmkDEC@?8mx?DFC2?46 D:8?\FA 6G6?Ek^DEC@?8mk^AmkAm(wp%i q6(6==?> :?\A6CD@? 6?C@==>6?E 6G6?Ek^AmkAm(wt#ti q6H6==?> @77:46 ef_` y6776CD@? $EC66E }tk^AmkAm(wt}i `_ 2]>] E@ a A]>] yF?6 ack^AmkAm|~#t x}u~i p 72>:=J\7F? 6G6?E H:E9 2== :?DFC2?46 42CC:6CD @? E96 6I492?86 E@ 2?DH6C BF6DE:@?D[ 2D H6== 2D AC:K6D[ <:5D’ 6?E6CE2:?>6?E 2?5 >@C6]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Local Events