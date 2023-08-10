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Friday at Tingley Coliseum, Albuquerque’s John “The Magician” Dodson and Florida’s JR “The Lion” Ridge are scheduled to fight the main event of a Bare Knuckle Fighting Championship card.
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