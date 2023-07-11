Boxing promoters in the United States, especially in the Southwest, often look to Mexico for lower-weight fighters to populate their cards since such fighters are plentiful south of the border.
But there are problems with that, too.
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