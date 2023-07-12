You just never really know when it might happen. Maybe there’s a hint here and there. But for the most part, you’re in the dark until it does, in fact, happen.
Take Bill Harvey, for instance. The director of golf at Ladera Golf Course and longtime Albuquerque golf pro knows what it’s like to go low and yet, he hadn’t put a round together like that in a while. A recent conversation with one of his assistants at Ladera only emphasized that point further.
kAm“W%96JX D2:5[ ‘3@J[ J@F 9:E :E AC6EEJ 8@@5 W3FEX J@F 42?’E D66> E@ 86E E92E D4@C6 =@H[’” w2CG6J C642==65] “p?5 x ;FDE D2:5 E@ 9:> – ;@<:?8 2C@F?5 – ‘J629[ x’> 5F6 7@C 2 =@H @?6]’”k^Am
kAmp== ;@<6D 2?5 9:?ED 2D:56[ w2CG6J H2D[ :? 724E[ 5F6] %F6D52J 2E %96 r=F3 2E {2D r2>A2?2D :? $2?E2 u6[ 96 D9@E 9:D 286 H:E9 2 3=:DE6C:?8 `_\F?56C ea E@ 4@>6 324< 2?5 H:? E96 $F? r@F?ECJ !vp $6?:@C $64E:@? r92>A:@?D9:A H:E9 2 EH@\C@F?5 ``\F?56C `bb] w6 AC6G:@FD=J H@? E96 6G6?E :? a_``[ 62C?6DE=J 7:8FC:?8 E92E >:89E’G6 366? 9:D @?=J C62= CF? 2E :E]k^Am
kAm“x C62==J ?6G6C E9@F89E x’5 H:? :E 282:?[” w2CG6J[ ea[ 5625A2??65 367@C6 =2F89:?8] “pE >J 286[ `a J62CD :D 2 =@E]”k^Am
kAm%CF6 E@ 7@C>[ w2CG6J 5:5?’E C62=:K6 9@H =@H 96 925 C62==J 8@?6 F?E:= E96 G6CJ 6?5] w6 @A6?65 %F6D52J H:E9 2 3:C5:6] qF?4965 E96> 324<\E@\324< 36EH66? }@] c 2?5 }@] d 2?5 }@] g 2?5 }@] h] |F49 @7 E96 D2>6 @? E96 324< ?:?6[ 3:C5:6D @? }@] `_ 2?5 }@] `a 2?5 }@] `c]k^Am
kAm%96J ;FDE <6AE 4@>:?8 2E {2D r2>A2?2D[ 2 y24< }:4<=2FD 56D:8? H:E9 9:89 G:D:3:=:EJ[ H:56[ 4@==64E:?8 =2?5:?8 DA@ED 2?5 E@F89 8C66?D] %92E =2J@FE[ w2CG6J D2:5[ 7:ED 9:D 6J6[ 2?5 D@>6 6DA64:2==J 5:2=65 :C@? A=2J @?=J D6E 9:> FA 7@C 7FCE96C D4@C:?8 492?46D]k^Am
kAmqFE 96 ;FDE <6AE D66:?8 qC25 {2C5@?[ E96 5:C64E@C @7 8@=7 2E {2D r2>A2?2D 2?5 @?6 @7 w2CG6J’D >2:? 4@>A6E:E@CD @? %F6D52J[ :? E96 8C@FA 29625] p D:=9@F6EE6 :? E96 5:DE2?46[ 36?5:?8 @G6C[ A:4<:?8 E96 32== FA @FE @7 E96 4FA]k^Am
kAm“x E9@F89E[ ‘8@5[ 96’D 8@:?8 566A 282:?[’” w2CG6J D2:5]k^Am
kAmw2CG6J 4=@D65 9:D C@F?5 E9:?<:?8 96 925 D9@E 2 ec] r2C=E@? q=6H6EE[ E96 5:C64E@C @7 8@=7 2E #@DH6== r@F?ECJ r=F3[ >@G65 E@ 4@?8C2EF=2E6 9:>]k^Am
kAm“vC62E C@F?5 – `_ F?56CP” q=6H6EE D2:5]k^Am
kAm“}@[” w2CG6J C6A=:65] “x E9:?< :E H2D 6:89E]”k^Am
kAm“}@[” q=6H6EE AFD965 324<[ >2J36 2 =:EE=6 4@?7FD65[ “:E H2D `_]”k^Am
kAm{2E6C :? E96 52J[ 2 7C:6?5 7C@> %2>A2 – 6G6? w2CG6J :D?’E DFC6 9@H 96 7@F?5 @FE – 42==65 E@ 4@?8C2EF=2E6 9:>]k^Am
kAm“w6’D =:<6[ ‘H92E 2 C@F?5P %92E’D 2 8C62E G:4E@CJ]’ p?5 96 8@6D[ ‘J@F D9@E J@FC 52>? 286P’” w2CG6J =2F8965] “p?5 E96? x 8@E 2 D42CJ E9@F89Ei 2> x E92E @=5n”k^Am
kAm%@ AFE w2CG6J’D C@F?5 :? 7FCE96C 4@?E6IE[ {2C5@? D9@E 2 eb @? %F6D52J E@ E:6 E96 {2D r2>A2?2D $F?D6E 4@FCD6 C64@C5 2?5 7:?:D9 D64@?5 2E h\F?56C] {2C5@? 92D 42C565 EH@ @7 E96 E9C66 @77:4:2= $F?D6E 4@FCD6 ebD[ @?6 4@>:?8 @? %F6D52J 2?5 2?@E96C 7C@> 2 76H J62CD 324< – :? 2 E@FC?2>6?E H:E9 w2CG6J[ ?@ =6DD]k^Am
kAm%6? >:?FE6D 27E6C 86EE:?8 :? @? %F6D52J[ {2C5@? H2D 92G:?8 2 =:EE=6 =F?49 2C@F?5 E96 D4@C63@2C5 H:E9 2?@E96C 4@G6E65 eb :? 92?5] w2CG6J H2=<65 :?[ 8C:??:?8]k^Am
kAm“$@>6E:>6D q:== 86ED >6[ D@>6E:>6D x 86E 9:>[” {2C5@?[ dg[ D2:5] “xE’D 366? 2 7F? 32EE=6[ 2?5 x E9:?< H6 3@E9 <66A 6249 @E96C AC6EEJ >@E:G2E65[ <66A @FC 82>6D 2E 2 9:89 =6G6= 2?5 92G6 2 =@E @7 7F? :? E96 724E E92E H6 42? DE:== 4@>A6E6 H:E9 E96 <:5D]”k^Am
kAm~? E96 @E96C D:56 @7 2 8@@5\?2EFC65 C:G2=CJ[ w2CG6J E:AA65 9:D 42A C:89E 324< 2E “E96 36DE A=2J6C :? E96 D64E:@?]” w@A67F==J[ E96C6’== 36 >@C6 32EE=6D =:<6 %F6D52J’D E@ 4@>6]k^Am
kAm“x C62==J 5@ 6?;@J 4@>A6E:?8[” w2CG6J D2:5] “x’> G6CJ AC@F5 E@ C6AC6D6?E {256C2 2?5 86E E9@D6 E9:?8D 5@?6] pE D@>6 A@:?E[ x’> 8@??2 DE@A 4@>A6E:?8]k^Am
kAm“qFE C:89E ?@H[ x’> ECJ:?8 E@ AFE E96 A652= E@ E96 >6E2= 2?5 86E 2D >F49 @FE @7 :E 7@C 2D =@?8 2D x 42?]”k^Am
kA DEJ=6lQE6IE\2=:8?i 46?E6CjQmkDEC@?8mp$$x$%p}% !#~ut$$x~}p{$ik^DEC@?8m w2CG6J H2D?’E E96 @?=J 492>A:@? 4C@H?65 2E {2D r2>A2?2D @? %F6D52J] q6? %@=D>2[ 2? 2DD:DE2?E AC@ 2E {2D r2>A2?2D 2?5 7@C>6C &}| 8@=76C[ H@? E96 $F? r@F?ECJ !vp pDD:DE2?E $64E:@? r92>A:@?D9:A H:E9 2 d\F?56C `bh]k^Am
kAmv2CC6E w@H6==[ 2 76==@H 2DD:DE2?E AC@ 2E {2D r2>A2?2D 2?5 E96 6G6?E’D H:??6C =2DE J62C[ 7:?:D965 :D64@?5 H:E9 2 c\F?56C `c_] p DE277 E92E >2:?E2:?D 2 9:89 =6G6= @7 A=2J :D :>A@CE2?E E@ {2C5@?[ 2?5 %F6D52J H2D @?=J 2 4@?E:?F2E:@? @7 E96 677@CED 96’D D66? 7C@> E96>]k^Am
kAm“%96J’G6 5@?6 :E 2 4@FA=6 J62CD :? 2 C@H ?@H – x =@G6 E92E[” {2C5@? D2:5] “%96J 3@E9 H@C< 92C5 @? E96:C 82>6D 2?5 E96J’C6 8C62E 8@=7 AC@76DD:@?2=D] xE’D =:<6 W36:?8X E96 72E96C 7:8FC6 – J@F’C6 8=@H:?8 H96? J@FC <:5D 5@ H6==]”k^Am