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Bill Harvey shot 62 Tuesday at Las Campanas in Santa Fe.

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You just never really know when it might happen. Maybe there’s a hint here and there. But for the most part, you’re in the dark until it does, in fact, happen.

Take Bill Harvey, for instance. The director of golf at Ladera Golf Course and longtime Albuquerque golf pro knows what it’s like to go low and yet, he hadn’t put a round together like that in a while. A recent conversation with one of his assistants at Ladera only emphasized that point further.

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