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Rio Rancho head coach Ron Murphy gives Niko Acala and each of his players a hug after winning the state championship this spring. Murphy has questions about the new rule allowing coaches to relay pitch calls electronically to their catcher.

 Eddie Moore

At Rio Rancho, the three-digit number is verbalized from the dugout. At Valley, it’s a silent body signal.

Coaches at both schools are conveying the same thing: precisely what pitch they want their catcher to call.