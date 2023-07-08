At Rio Rancho, the three-digit number is verbalized from the dugout. At Valley, it’s a silent body signal.
Coaches at both schools are conveying the same thing: precisely what pitch they want their catcher to call.
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